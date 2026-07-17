Эксперт по питанию Анищенкова развеяла мифы о продуктах без углеводов

Эксперт по питанию Ольга Анищенкова развеяла мифы о продуктах без углеводов в беседе с aif.ru . Она отметила, что из-за растущей популярности кетодиеты многие ищут продукты с маркировкой «без углеводов» или «низкоуглеводный», однако такие надписи часто оказываются лишь маркетинговым ходом.

По словам эксперта, полностью безуглеводных продуктов практически не существует. Даже мясо и рыба содержат небольшое количество углеводов. Исключением могут быть растительное и сливочное масла, сало, вода, а также чай и кофе без добавок. При этом маркировка «низкоуглеводный» не регулируется законом, поэтому производители могут использовать ее по своему усмотрению, написали «Известия».

Анищенкова советует не ориентироваться на надписи на упаковке, а внимательно изучать состав и пищевую ценность продукта. Для кетодиеты обычно подходят продукты, содержащие около 1–5 граммов углеводов на 100 граммов. Однако даже в мясных и рыбных полуфабрикатах могут скрываться крахмал, сахар и другие источники углеводов.

Эксперт подчеркнула, что низкое содержание углеводов еще не делает продукт полезным для похудения. Например, бекон почти не содержит углеводов, но богат солью и насыщенными жирами, что может способствовать набору веса и повышать риск заболеваний сердца и сосудов.

Химик и нутрициолог Ирина Селиванова также отметила, что углеводы остаются главным источником энергии для мозга и мышц. Она рекомендует выбирать правильные продукты: овощи, зелень, цельные крупы и бобовые.