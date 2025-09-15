Эксперт по питанию Анищенкова предупредила, что при комнатной температуре суши можно хранить не более 3 часов

Суши и роллы быстро портятся, если их неправильно хранить. Это может привести к серьезным пищевым отравлениям. Об этом рассказала руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова в беседе с Life.ru .

Эксперт рекомендует употреблять суши и роллы сразу после приготовления. К продуктам на витрине кафе следует относиться с осторожностью.

Чтобы проверить свежесть роллов, обратите внимание на их внешний вид, запах и текстуру. Признаки несвежести: сухой и жесткий рис, отсутствие блеска и упругости у рыбы, блеклый цвет, потеря формы водорослями нори.

При комнатной температуре суши и роллы можно хранить не более двух-трех часов, в холодильнике — от 12 часов до двух суток в зависимости от состава. Заморозка не рекомендуется, так как после разморозки рис становится жестким, а начинка теряет структуру. Для хранения в холодильнике лучше использовать герметичные пластиковые контейнеры.