Эксперт по питанию Анищенкова порекомендовала выбирать готовую еду с достаточным запасом срока годности

Руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова поделилась с Lenta.ru рекомендациями по выбору готовой еды в магазинах. Она советует отдавать предпочтение продукции с запасом срока годности не менее чем на два-четыре дня.

Анищенкова отметила, что некоторые торговые сети снижают цены на блюда, срок годности которых скоро истечет. Однако такая экономия может быть опасной, поскольку продукт мог уже начать приходить в негодность, несмотря на то что до конца срока годности осталось несколько часов или сутки, написал RT.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что готовые блюда должны храниться при температуре от +2 градусов до +6 градусов.