Эксперт по питанию Анищенкова отметила, что для квашения подойдут позднеспелые сорта капусты

Осенью хозяйки часто готовят квашеную капусту. Она полезна, но неправильное приготовление и хранение могут привести к отравлению. Об этом заявила руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова в беседе с Life.ru .

«Для квашения подойдут позднеспелые сорта капусты, так как они содержат больше сахара, что важно для брожения, а сами кочаны плотные и упругие», — сказала Анищенкова. Она рекомендовала удалять верхние листья с повреждениями и мыть кочан перед готовкой. Для засолки лучше всего использовать стеклянную тару, эмалированную посуду без сколов или пластиковые контейнеры.

После нарезки капусту смешивают с солью (примерно 20–30 граммов на килограмм) и мнут руками, чтобы выделился сок. Емкость нужно тщательно вымыть и обдать кипятком. Капусту утрамбовывают так, чтобы сок ее покрывал. Сверху кладут целые листья и ставят гнет. Квашение занимает от двух до семи дней. Оптимальная температура помещения — +18–22 градуса.

Анищенкова советует хранить готовую капусту в холодильнике или погребе при температуре 0–5 градусов.