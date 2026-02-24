Эксперт по оздоровлению организма Чалова указала на риски использования приложений для расчета КБЖУ по фото

Специалист по немедикаментозному оздоровлению организма Дарья Чалова в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что многие приложения для расчета КБЖУ могут некорректно обрабатывать изображения, особенно при определении количества жиров.

Чалова подчеркнула, что для более точного контроля рациона следует отдавать предпочтение использованию весов. По ее словам, с помощью фотографий можно лишь приблизительно оценить количество клетчатки или вес белкового продукта, однако определение содержания жиров может вызвать затруднения, поскольку они имеют жидкую форму и их сложно визуализировать.

Эксперт привела в пример суп, который может быть приготовлен как на воде, так и на жирном мясе, что делает его точный анализ по картинке затруднительным.