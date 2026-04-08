Эксперт по оздоровлению Чалова назвала творожную пасху «жировой бомбой»

По ее словам, это блюдо — настоящая «жировая бомба», которую традиционно ели для восстановления сил после окончания поста.

«Пасха — это жир плюс сахар. Там есть белок, но жиров много. Ее специально придумали, чтобы получить энергию после поста. Если нужно набрать вес, то мы всегда сочетаем жиры и сахара», — пояснила эксперт.

Чалова подчеркнула, что от пары ложек ничего не случится, если соблюдать баланс в питании в течение дня, недели и месяца. Ранее она рекомендовала перед куличом съедать порцию овощей или зелени — это поможет сдержать резкий выброс сахара в кровь и дольше сохранить чувство сытости.