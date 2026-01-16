Эксперт по качеству Тетерина отметила, что рекомендации по хранению лекарств разрабатываются в зависимости от состава

Условия хранения, указанные в инструкции к лекарствам, формируются не случайно. Это результат исследований того, как вещества в препаратах ведут себя в различных средах. Если их игнорировать, это может снизить эффективность действующих компонентов, отметила директор по качеству «Озон Фармацевтика» Евгения Тетерина в интервью Life.ru .

«Если препарат хранится неверно, производитель не может гарантировать должного эффекта», — подчеркнула Евгения Тетерина.

Рекомендации по хранению разрабатываются в зависимости от состава препарата и важны для сохранения его свойств и безопасности. Основные параметры:

— Температура. Каждый препарат имеет свой температурный режим, который указан в инструкции. Несоблюдение этого режима может привести к изменению химического состава лекарства, снижению его эффективности или даже образованию токсичных веществ.

— Освещение. Многие лекарства требуют защиты от света, поэтому их рекомендуется хранить в темном месте или в оригинальной упаковке. Под воздействием света активные вещества могут разрушаться, что снижает эффективность препарата.

— Влажность. Уровень влажности также важен. Некоторые лекарства могут впитывать влагу, что приводит к изменению их свойств. В инструкции может быть указано «хранить в сухом месте». Повышенная влажность может вызвать разрушение лекарственной формы.

Несоблюдение требований к хранению может привести к потере лечебных свойств препарата, снижению эффективности терапии, риску отравления или побочных эффектов из-за изменения состава лекарства.