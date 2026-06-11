Эксперт по качеству Кошелев назвал кукурузные палочки не таким уж безобидным лакомством

Продукт, знакомый каждому с детства, — кукурузные палочки — при ближайшем рассмотрении оказывается не таким уж безобидным лакомством. Об этом сайту atas.info сообщил главный специалист новосибирского филиала Федерального центра оценки безопасности Максим Кошелев.

В классическом рецепте используется всего три ингредиента: кукурузная крупа (или мука грубого помола), рафинированное дезодорированное масло и сахарная пудра или соль. Ключевой этап производства заключается в воздействии на сырье высокого давления и температуры. Этот процесс приводит к расщеплению крахмала до легкоусвояемых форм и вспениванию массы, что делает продукт практически «предварительно переваренным» заводским способом, требуя от желудка минимальных усилий для усвоения.

По своей сути, это концентрированный источник быстрых углеводов с зашкаливающим гликемическим индексом (выше 80). Это обеспечивает мгновенный выброс глюкозы в кровь, что может быть полезно для быстрого восстановления сил после тяжелой физической нагрузки или сдачи экзамена, давая краткосрочный мозговой штурм. К плюсам можно отнести и отсутствие канцерогенов, образующихся при жарке во фритюре, так как палочки лишь сбрызгивают маслом сверху, а также безопасность для людей с целиакией, поскольку кукуруза не содержит глютен.

Как предупреждает Кошелев, современная обработка полностью уничтожает питательную ценность кукурузной муки, лишая ее витаминов и минералов и оставляя организму лишь бесполезную энергию. Особую опасность представляют ароматизированные варианты (сырные, сладкие), содержащие избыточное количество соли, сахара и жиров.