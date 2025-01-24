Эксперт по гимнастике Сидоров призвал людей старше 40 лет больше двигаться

Малоподвижный образ жизни негативно сказывается на здоровье человека. Чтобы поддерживать хорошее самочувствие после 40 лет, необходимо больше времени проводить в движении, рассказал «Известиям» руководитель Европейского гимнастического центра Илья Сидоров.
Физическая активность благотворно влияет на все физиологические процессы в организме: от укрепления костной ткани до профилактики инфарктов и инсультов, подчеркнул он.
Эксперт отметил, что основной принцип фитнеса после 40 лет — это комплексное развитие, включающее четыре важных компонента: тренировки на гибкость, улучшение баланса, аэробные нагрузки и силовые упражнения.
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