Эксперт по биохакингу Молоствова посоветовала поддерживать здоровье мозга с помощью рациона с полифенолами

Эксперт по биохакингу Мария Молоствова в беседе с ИА RuNews24.ru дала советы по сохранению молодости мозга и повышению его функциональности. Она подчеркнула, что с годами снижается активность мозга, что отражается на памяти, концентрации и когнитивных функциях. Однако поддержание здоровья мозга доступно каждому при введении определенных привычек.

Один из эффективных способов — обогащение рациона полифенолами, содержащимися в свежих овощах и фруктах. Эти вещества улучшают пластичность нервных клеток и защищают мозг от повреждений, вызванных окислением.

Второй важный пункт — употребление здоровых жиров, включая омега-3 жирные кислоты и холестерин, которые оказывают важное влияние на мозговую активность и образование миелиновой оболочки нервов.

Физическая активность, по словам Молоствовой, важна не только для сердца и мышц, но и для головного мозга. Регулярные тренировки увеличивают приток крови к мозгу, стимулируя выработку гормонов, улучшающих когнитивную деятельность.

Эксперт также рекомендует прием добавок с пирролохинохинолин-хиноном (PQQ), которые защищают клетки мозга от вредных воздействий свободных радикалов и улучшают функционирование митохондрий.