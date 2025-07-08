Эксперт по биохакингу Молоствова назвала дефицит магния одной из причин тяги к сладкому

Эксперт по биохакингу Мария Молоствова в интервью сайту RuNews24.ru рассказала, почему многие женщины испытывают сильную тягу к сладкому.

По словам специалиста, среди главных причин сахарной зависимости — эмоциональное переедание, нехватка полезных жиров, плохой сон, снижение чувствительности вкусовых рецепторов, дефицит минералов и чрезмерный рост грибка Candida.

Для борьбы с привычкой Молоствова посоветовала пересмотреть рацион питания, наладить режим сна, увеличить употребление продуктов богатых магнием и провести детокс кишечника. Эти меры помогут снизить желание употреблять сладкое в больших количествах и улучшат общее самочувствие, подчеркнула собеседница.