Эксперт по безопасности товаров Генералова посоветовала готовить блины на кокосовом масле

Эксперт по безопасности товаров народного потребления Инесса Генералова рекомендовала отказаться от использования подсолнечного масла при приготовлении блинов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Специалист мотивировала это низким порогом образования дыма, способствующим быстрому образованию канцерогенов.
«Лучше всего жарить на двух видах масла: топленое сливочное, или его модная версия — гхи», — отметила Генералова.
Она также предложила использовать кокосовое масло. Оба варианта обладают повышенной устойчивостью к нагреванию и не образуют вредных веществ при высоких температурах.
