Эксперт по безопасности Генералова разоблачила миф о безопасности детских средств

Эксперт по безопасности товаров народного потребления Инесса Генералова развеяла распространенные мифы о детской косметике и бытовой химии в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

По словам эксперта, многие популярные детские кремы по составу идентичны средствам для обуви.

«Это большой миф. Например, когда мы берем крем знаменитый с кошечкой и собачкой и средство для обуви, у них будет состав одинаковый. Даже в составе для обуви будет больше активов каких-то для того, чтобы кожу увлажнить», — отметила Генералова.

Также она подчеркнула, что детские стиральные порошки содержат более агрессивные компоненты, поскольку предназначены для удаления сложных загрязнений. «И знаменитый желтенький порошок, у него состав будет как у профессиональной химии для прачечной», — добавила эксперт.