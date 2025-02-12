Эксперт Петрова: цифровой детокс поможет улучшить сон и снизить тревожность

Эксперт по управлению семейным капиталом Светлана Петрова рассказала о пользе цифрового детокса. Отказ от новостей и социальных сетей помогает восстановить баланс в жизни, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, такой отдых оказывает положительное влияние на качество сна. Электронные устройства излучают синий свет, который способен нарушить естественные биоритмы и осложнить процесс засыпания. Отказ от гаджетов хотя бы на один день дает организму возможность восстановить силы, пояснила Петрова.

Еще одним последствием детокса она назвала снижение уровня стресса и тревожности. Эмоциональное напряжение может возникать из-за потока уведомлений, электронных писем и различных обновлений.