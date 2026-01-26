Эксперт нижегородского Минздрава Никонов рекомендовал при артериальном давлении выше 180/110 немедленно вызвать скорую

Из-за сильных морозов в Нижегородской области у людей с гипертонией могут возникнуть кризы с неприятными симптомами. Об этом предупредил представитель Минздрава Нижегородской области Алексей Никонов в телеграм-канале «Бокал прессека», его слова привело ИА «Время Н» .

По словам эксперта, 25 января атмосферное давление в Нижнем Новгороде достигло 760–771 миллиметров ртутного столба. Хотя это немного, в сочетании с морозом может вызвать тошноту, дрожь, тревогу и головокружение. Никонов рекомендовал гипертоникам контролировать артериальное давление и регулярно принимать назначенные врачом препараты.

«На улице лучше дышать через шарф, избегать резких нагрузок, не спешить», — посоветовал он.

Также эксперт предупредил о необходимости избегать обезвоживания организма. Если артериальное давление поднимется выше 180/110, следует немедленно вызвать скорую помощь.