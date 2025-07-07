Эксперт Минздрава Неудахин предупредил, что резкий вход в холодное море опасен даже для здоровых людей

Купание в холодной морской воде опасно даже для здоровых людей. Об этом рассказал kp.ru специалист Минздрава России, кандидат медицинских наук Геннадий Неудахин. Резкий вход в воду вызывает повышение давления и частоты сердцебиения, увеличивая риск осложнений.
Как отметил доктор, опытные пловцы часто недооценивают сложность моря с переменчивым течением и волнами. Врач рекомендовал постепенное привыкание к новой среде во избежание травм и тепловых ударов. Важно помнить: купаться лучше на обустроенных пляжах, в трезвом состоянии и избегать заплыва за буйки.
Также опасна избыточная активность на солнце: солнечный и тепловой удары приводят к ухудшению самочувствия. При появлении симптомов перегрева или плохого состояния после пребывания на солнце рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью, заключил Неудахин.
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