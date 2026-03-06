Эксперт «Мегамаркета» Пантелеев рассказал, что в России растет спрос на лекарства вместо витаминов и БАДов

Руководитель направления «Здоровье» маркетплейса «Мегамаркет» Иван Пантелеев в интервью радио Sputnik рассказал, как россияне формируют домашнюю аптечку и какие товары выбирают для подготовки к сезону простуд.

Аналитики «Мегамаркета» отмечают, что в осенне-зимнем сезоне 2025–2026 годов россияне стали чаще выбирать медикаменты, а не витамины и БАДы. Если в прошлом году многие начинали с профилактики — осенью покупали витамины, а зимой, в период пика простуд, переходили к лекарственным препаратам, то сейчас поведение изменилось.

«Доля продаж медикаментов выросла почти вдвое относительно других аптечных категорий — с 35% в прошлом сезоне до 69% в текущем», — отметил Пантелеев.

При этом в пик заболеваемости ОРВИ доля продаж витаминов и БАДов сократилась. Это может быть связано с общим трендом на осознанный подход к заботе о здоровье, основанным не на следовании трендам, а на рекомендациях врачей. Среди самых популярных препаратов в категории «Витамины и БАДы» чаще всего покупали омега-3, магний и витамин D. Лидерами по продажам среди медицинских приборов стали ингаляторы, аппараты магнитотерапии и тонометры.

Также домашние аптечки в этом сезоне дополняют устройства, связанные с уходом за дыхательной системой и микроклиматом в доме: ингаляторы, небулайзеры, увлажнители и очистители воздуха. По словам Пантелеева, эти гаджеты не заменяют лечение, назначенное врачом, но могут облегчить симптомы при правильном использовании и способствовать созданию комфортной среды в помещении.