Эксперт компании «Зельевар» Дзигуненко призвал включить в рацион жирную рыбу и орехи для эффективной работы мозга

Работа мозга при высоких нагрузках может ухудшаться из-за усталости, стресса, нерегулярного питания и скачков сахара в крови. При недостаточном поступлении необходимых веществ в мозг снижаются скорость принятия решений, креативность и растет раздражительность, что влияет на всю команду, рассказал изданию Ferra.ru руководитель компании «Зельевар» Артем Дзигуненко.

Хотя правильное питание не решит все проблемы, оно создает условия для стабильной работы мозга.

Для поддержания умственной активности рекомендуется регулярно включать в рацион следующие продукты: жирную рыбу, яйца, орехи, семечки, зелень, брокколи, ягоды, горький шоколад и ферментированные продукты, такие как кефир и йогурт.