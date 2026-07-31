Эксперт Якубович объяснил причины вздрагиваний при засыпании

Вздрагивания при засыпании возникают из-за древнего защитного рефлекса и обычно не опасны. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович рассказал, почему хруст суставов не всегда указывает на болезнь, сообщает RuNews24.ru .

Якубович пояснил, что сон многие физиологи считают сложным циклическим безусловным рефлексом. По учению Павлова, он защищает нервные клетки от истощения. Регуляцией сна занимаются гипоталамус и ретикулярная формация ствола мозга.

«Вздрагивания во сне — древний рефлекс: при расслаблении мышц мозг может принять это за падение», — цитирует Якубовича «Мойка 78».

Эксперт добавил, что у спящего можно выработать условный рефлекс на звук или запах. Лунатизм чаще встречается у детей: до 30% хотя бы раз испытывали снохождение, обычно оно проходит к 15 годам.

Хруст суставов не относится к рефлексам. Звук появляется из-за образования и схлопывания газовых пузырьков в синовиальной жидкости при растяжении суставной капсулы. Исследования подтверждают, что привычка хрустеть пальцами не приводит к артриту.

Якубович отметил, что боль, отек или ограничение подвижности при хрусте могут быть симптомами патологии. Безболезненный хруст не требует действий. Один сустав не может хрустнуть повторно примерно 20 минут: пузырькам нужно время, чтобы образоваться вновь.