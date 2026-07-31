Эксперт Якубович объяснил причины вздрагиваний при засыпании
Вздрагивания при засыпании возникают из-за древнего защитного рефлекса и обычно не опасны. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович рассказал, почему хруст суставов не всегда указывает на болезнь, сообщает RuNews24.ru.
Якубович пояснил, что сон многие физиологи считают сложным циклическим безусловным рефлексом. По учению Павлова, он защищает нервные клетки от истощения. Регуляцией сна занимаются гипоталамус и ретикулярная формация ствола мозга.
«Вздрагивания во сне — древний рефлекс: при расслаблении мышц мозг может принять это за падение», — цитирует Якубовича «Мойка 78».
Эксперт добавил, что у спящего можно выработать условный рефлекс на звук или запах. Лунатизм чаще встречается у детей: до 30% хотя бы раз испытывали снохождение, обычно оно проходит к 15 годам.
Хруст суставов не относится к рефлексам. Звук появляется из-за образования и схлопывания газовых пузырьков в синовиальной жидкости при растяжении суставной капсулы. Исследования подтверждают, что привычка хрустеть пальцами не приводит к артриту.
Якубович отметил, что боль, отек или ограничение подвижности при хрусте могут быть симптомами патологии. Безболезненный хруст не требует действий. Один сустав не может хрустнуть повторно примерно 20 минут: пузырькам нужно время, чтобы образоваться вновь.