Эксперт Good food Куспиц сообщил, что колбаски в кишках не требуют мытья перед употреблением

Главный специалист по производству колбас на предприятии Good food Андрей Куспиц сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» , что колбаски в кишках не требуют мытья перед употреблением. По его словам, продукт надежно защищен от загрязнений благодаря современным технологиям производства и упаковки.

Андрей Куспиц подчеркнул, что колбаски упаковывают в вакуум, и мыть их не требуется. На предприятиях строго соблюдаются все необходимые стандарты и процедуры, включая разделение потоков работников, чтобы избежать контакта между сотрудниками, работающими с сырым мясом, и теми, кто занимается упаковкой готовой продукции.

Ранее пищевой технолог Елена Мясникова развеяла другой миф — о наличии туалетной бумаги в составе колбасы. Она объяснила, что это всего лишь шутка, которая возникла во времена СССР, когда туалетная бумага была дефицитным товаром. Добавлять ее в колбасу было бы невыгодно, к тому же такой «ингредиент» не позволил бы продукту пройти систему контроля качества.