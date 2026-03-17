Эксперт ФМБА Ратникова рассказала о новом подходе к диспансеризации для продления активного возраста

Российская система здравоохранения активно развивается, делая акцент не только на лечение заболеваний, но и на предотвращение старения. Старший научный сотрудник Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Л.Г. Соколова ФМБА России Анна Ратникова подчеркнула, что внедрение семи новых пакетов исследований преждевременного старения кардинально изменит медицинскую практику в стране, ее слова привел сайт KP.RU .

Ранее профилактическая медицина сосредотачивалась на уже имеющихся диагнозах и традиционных факторах риска, таких как курение, гипертония и избыточный вес. Теперь же специалисты начинают работать с «предрисками» и механизмами ускоренного старения.

«Это не модный тренд, а действительно новая стратегическая цель профилактики. «Мы работаем с показателями будущих потерь здоровья: биологическим возрастом, когнитивной и психоэмоциональной устойчивостью», — отметила Ратникова.

Новый подход предполагает двухэтапную систему диспансеризации. Первый этап включает анкетирование и базовые исследования, а также массовое определение биологического возраста с помощью специальных калькуляторов. Это позволит классифицировать людей на здоровых, тех, кому необходимо углубленное обследование, и тех, кто нуждается в срочной консультации узких специалистов.

На втором этапе врач медицины здорового долголетия, основываясь на результатах первого этапа, назначает один или несколько из семи углубленных пакетов исследований. Эти пакеты не являются диагнозами, а отражают ключевые механизмы старения. Обследования бесплатны по ОМС.

Борьба с преждевременным старением поможет сократить дни нетрудоспособности, повысить производительность труда и снизить презентизм, что в итоге приведет к росту трудового долголетия.