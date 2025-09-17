Эксперт Давыдов призвал отказаться от употребления кофе в день сдачи крови для донорства

Начальник отдела по связям с общественностью и пропаганде безвозмездного донорства городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Станислав Давыдов в интервью ИА НСН обсудил влияние кофеина на качество крови для донорства.

Специалист подчеркнул, что употребление кофе в день перед процедурой сдачи крови не рекомендуется согласно научным исследованиям. Эксперт также отметил необходимость соблюдения диеты перед донорством.

«Если хотите котлет, то рекомендуем делать их на пару, исключить молочную продукцию, всю жирную пищу, фастфуд, любую жареную пищу, алкогольную продукцию, лекарства, содержащие анальгин, аспирин», — привел слова Давыдова сайт RT.

Ранее заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева Павел Трахтман заявил, что абсолютных противопоказаний к донорству не так много.