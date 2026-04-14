Эксперт «CastPlanet» Кульминская рассказала, что телесные и дыхательные практики помогают справляться со стрессом

В условиях постоянной информационной нагрузки и быстрого ритма жизни восстановление становится базовой необходимостью. Телесные практики, такие как медленное дыхание с длинным выдохом и водные ритуалы, могут помочь справиться со стрессом и восстановить состояние. Об этом сайту RuNews24.ru сообщила создатель бренда натуральной косметики «CastPlanet» Юлия Кульминская.

По словам экспертв, хронический стресс связан не только с количеством задач, но и с потерей контакта с телом. Сигналы усталости и напряжения остаются без внимания, что приводит к тревожности и проблемам со сном.

Одним из простых и эффективных инструментов для восстановления является дыхание. Медленный ритм с более длинным выдохом помогает телу переключиться в режим восстановления. Уже через несколько минут снижается напряжение и появляется ощущение внутреннего спокойствия.

Не менее важен тактильный контакт. Теплая вода, прикосновения, уход за телом возвращают внимание к ощущениям и помогают «собраться» изнутри. Все больше людей возвращаются к домашним ритуалам, особенно к водным практикам.

Сегодня ванна перестает быть просто бытовой процедурой и становится способом восстановить состояние. Вода быстрее всего возвращает человека в контакт с телом, а добавление простых и понятных составов, таких как соли и травы, усиливает эффект.

Лимфодренажные чаи для ванны с солью помогают снизить ощущение тяжести и отечности. Регулярные практики снижают напряжение нервной системы и формируют привычку к замедлению, что приводит к снижению общего уровня тревожности и облегчает справление с нагрузкой, подчеркнула Кульминская.