Эксперт Briskly Харитонов рассказал, что зумеры чаще всего покупают в микромаркетах шаурму и роллы

Есть мнение, что питание поколения Z состоит преимущественно из снеков и фастфуда. Однако основатель компании по производству микромаркетов Briskly Глеб Харитонов заявил «Известиям» , что молодые люди подходят к выбору продуктов осознанно.

По его словам, на основе данных о продажах в микромаркетах можно сделать вывод, что у людей в возрасте от 15 до 28 лет популярны шаурма, роллы, сэндвичи, онигири.

«На них приходится 67% продаж. Повышенным спросом пользовались острые позиции», — отметил эксперт.

Харитонов подчеркнул, что молодежь не забывает о завтраках: в утренние часы популярны сырники, блины, бейглы с рыбой или мясом и омлет с овощами. Из напитков молодые люди чаще всего покупают бутилированную воду, соки и чаи.

По словам эксперта, популярны у зуммеров и батончики «Сникерс», «Марс» и «Твикс» — их выбирают 34% покупателей. При этом молодой аудитории важны продукты с минимальным содержанием соусов, сахара и усилителей вкуса.

Растет интерес к порционным стаканчикам со свежими фруктами — их покупают 22% молодых клиентов. А вот супы остаются вне тренда — спрос на них минимален, заключил Харитонов.