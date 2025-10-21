Эксперт бренда Lassie Баталов посоветовал придерживаться определенных правил при выборе обуви для ребенка

Руководитель отдела обуви и аксессуаров бренда Lassie Денис Баталов в беседе с «Известиями» рассказал, как правильно выбрать детскую обувь для профилактики проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Эксперт советует придерживаться определенных правил при выборе обуви. Оптимальный запас пространства: для демисезонных моделей — 0,5–1 см от носка до пальцев, для зимних — до 1,5 см. Подошва должна быть гибкой в передней части. Материалы — натуральная кожа или мембранные ткани.

Правильная примерка проводится вечером, когда стопа немного увеличивается в размере. Ребенку нужно дать возможность походить в новой обуви, чтобы проверить, нет ли изменений в походке.