Эксперт бренда Dove Лебедева посоветовала беременным отказаться от использования дезодорантов | 360°

Здоровье 08 мая 2024, 09:47 Эксперт бренда Dove Лебедева посоветовала беременным отказаться от использования дезодорантов

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Эксперт по уходу за кожей бренда Dove Катерина Лебедева в беседе с изданием«Газета.Ru» посоветовала беременным женщинам отказаться от использования дезодорантов или же выбирать те, что не содержат вредных компонентов.

Она пояснила, что все дело в гормональной перестройке организма в период вынашивания плода. Беременные особенно чувствительны к запахам и склонны к аллергическим реакциям.

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«Им нужна особая защита — дезодоранты с 0% спирта, без отдушек и парабенов, на которых написано „Гипоаллергенный“ или „Для чувствительной кожи“», — добавила Лебедева.

Эксперт рассказала, что хороший дезодорант не должен содержать спирта и вызывать раздражений на коже.