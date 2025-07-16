Экономист Сорокина объяснила желание россиян заказывать готовую еду возможностью сэкономить время

Готовая еда с доставкой стала популярной среди жителей России. Компания «Нильсен» выяснила, что 88% людей, заказывающих такие блюда, делают это ради экономии времени на готовку. Директор Института экономики и финансов Государственного университета управления Галина Сорокина в беседе с KP.RU прокомментировала статистику.

Она отметила: «Время на готовку — такой же ресурс, как и деньги на продукты. Примерная стоимость часа работы в крупных городах сейчас сопоставима с ценой готового блюда».

По ее словам, люди предпочитают проводить время иначе: заниматься активным отдыхом, общаться в социальных сетях, играть в компьютерные игры. Все это приносит больше удовольствия, чем процесс приготовления еды.

Сменился и образ жизни: семейные ужины уходят в прошлое из-за разных графиков работы у членов семьи. Готовая еда на одного человека становится более удобным и бюджетным вариантом.