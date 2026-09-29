Экономист Остапкович отметил, что закупаться впрок к Новому году выгодно только при уверенности в росте цен
Продукты для новогоднего стола можно купить заранее. Об этом изданию «Вечерняя Москва» рассказал научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Эксперт Остапкович считает, что массовые закупки продуктов впрок противоречат логике современного общества, где принято покупать товары к конкретной дате. Закупка консервов «на всякий случай» — это мера для периодов дефицита, а не норма. Тем не менее заранее можно брать консервы (шпроты, горошек, кукурузу, огурцы), алкоголь и соки.
Специалист предупредил, что ретейлеры часто проводят акции перед праздниками. Есть риск купить продукты сейчас, а в декабре увидеть на них скидку. Остапкович отметил, что закупаться впрок выгодно только при уверенности в росте цен, что требует знаний рынка.
Ранее сообщалось, что производство красной икры в России за год сократилось почти в три раза — на пять тысяч тонн, что является одним из самых низких показателей за 20 лет.