Экономист Остапкович отметил, что закупаться впрок к Новому году выгодно только при уверенности в росте цен

Эксперт Остапкович считает, что массовые закупки продуктов впрок противоречат логике современного общества, где принято покупать товары к конкретной дате. Закупка консервов «на всякий случай» — это мера для периодов дефицита, а не норма. Тем не менее заранее можно брать консервы (шпроты, горошек, кукурузу, огурцы), алкоголь и соки.

Специалист предупредил, что ретейлеры часто проводят акции перед праздниками. Есть риск купить продукты сейчас, а в декабре увидеть на них скидку. Остапкович отметил, что закупаться впрок выгодно только при уверенности в росте цен, что требует знаний рынка.

Ранее сообщалось, что производство красной икры в России за год сократилось почти в три раза — на пять тысяч тонн, что является одним из самых низких показателей за 20 лет.