Экономист Балынин предостерег россиян от хранения капитала в валюте

В условиях экономической нестабильности многие россияне задумываются о надежных способах сохранения и приумножения своих средств. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в интервью aif.ru подчеркнул, что ставки по банковским депозитам значительно превышают уровень инфляции, а риск утраты средств в пределах суммы, застрахованной Агентством по страхованию вкладов, равен нулю.

В качестве примера он привел ситуацию, когда сумма в 305,5 тыс. рублей под 13,5 % годовых за три месяца вырастет примерно до 316 тыс. рублей, добавил Infox.ru.

Экономист также предостерег граждан от хранения капитала в валюте, отметив, что такое решение может привести к финансовым потерям из-за изменения валютных курсов и банковских комиссий.

Кроме того, при выборе банковского вклада стоит обратить внимание на дополнительные сервисы, которые предлагают финансовые учреждения. Например, автоматические переводы на вспомогательные счета для накоплений могут быть удобным инструментом для управления финансами.