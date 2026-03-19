Екатеринбургский психолог Мостиков предупредил, что адаптация к тяжелым ситуациям может привести к деформации личности

Психолог Сергей Мостиков объяснил, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это не поломка психики, а попытка спасти человека. Оно возникает после ситуаций, угрожавших жизни, и сопровождается хроническим стрессом, написало URA.RU .

Симптомы ПТСР включают нарушение сна, флешбэки, эмоциональные вспышки, хроническое перевозбуждение и другие проявления. Они могут наблюдаться более месяца после травмирующего события.

Мостиков отметил, что структура личности чаще всего не меняется после травмы, но в ряде случаев могут происходить изменения самооценки, уровня тревожности и возникать состояние беспомощности.

Эксперт подчеркнул, что адаптация к тяжелым ситуациям может привести к деформации личности. Например, врачи экстренных служб могут стать циничными из-за постоянного контакта со смертями.

Также Мостиков указал на важность поддержки и понимания со стороны окружающих для преодоления ПТСР. Он отметил, что в гармоничной семейной среде человек может справиться с травмой лучше, чем при обращении к платному психологу.

Психолог посоветовал обращаться за профессиональной помощью при появлении симптомов ПТСР. Он подчеркнул, что задача терапии — интегрировать болезненный опыт и встроить его в дальнейшую жизнь.