EHJ: повышенный риск внезапной остановки сердца выявили у женщин-бодибилдеров

Доктор Марко Веккьято из Университета Падуи указал, что интенсивные тренировки, обезвоживание, жесткие диеты и употребление стимуляторов оказывают значительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Также отмечается, что 13% смертей среди женщин-бодибилдеров связаны с самоубийствами или насильственными причинами, что в четыре раза чаще, чем у мужчин в этом виде спорта.

Авторы исследования призвали уделять больше внимания медицинскому контролю и психосоциальным рискам в спортивном сообществе. Врачи должны включать кардиологическое обследование в программы наблюдения даже для молодых и здоровых спортсменок.