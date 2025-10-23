EHJ: повышенный риск внезапной остановки сердца выявили у женщин-бодибилдеров
Ученые выявили повышенный риск внезапной сердечной смерти среди женщин, занимающихся бодибилдингом на профессиональном уровне. Результаты исследования опубликовали в European Heart Journal (EHJ), сообщила «Свободная Пресса».
Доктор Марко Веккьято из Университета Падуи указал, что интенсивные тренировки, обезвоживание, жесткие диеты и употребление стимуляторов оказывают значительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Также отмечается, что 13% смертей среди женщин-бодибилдеров связаны с самоубийствами или насильственными причинами, что в четыре раза чаще, чем у мужчин в этом виде спорта.
Авторы исследования призвали уделять больше внимания медицинскому контролю и психосоциальным рискам в спортивном сообществе. Врачи должны включать кардиологическое обследование в программы наблюдения даже для молодых и здоровых спортсменок.