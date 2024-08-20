Ефимов: новые корпуса онкологической больницы № 62 готовы более чем наполовину

Два корпуса Московской городской онкологической больницы № 62 на территории инновационного центра «Сколково» готовы более чем на 60%. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Уникальный медицинский объект состоит из двух корпусов: амбулаторно-стационарного и операционно-реанимационного. Они позволят обеспечить все виды онкологической помощи жителям столицы», — заявил он.

Заместитель мэра добавил, что монолитные и кровельные работы уже завершились, на операционно-реанимационном корпусе доделывают фасад. Достроить объекты планируют в следующем году.

«Сейчас продолжаются работы по устройству надземного перехода между корпусами, монтаж внутренних инженерных сетей, а также отделка помещений», — добавил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В амбулаторно-стационарном корпусе разместят учебные аудитории, отделения диагностики, дневной стационар химиотерапии, а также центры амбулаторной помощи и лекарственной терапии. Его оснастят современными аппаратами МРТ и КТ.

В операционно-реанимационном комплексе появятся современные лаборатории, операционные, отделения реанимации и интенсивной терапии, кратковременный стационар, а также аптека.