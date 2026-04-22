Eating Well: здоровый образ жизни может обратить вспять возрастные изменения мозга

Неврологи рассказали, как улучшить работу мозга с помощью простых изменений в образе жизни. Слова экспертов привел сайт RuNews со ссылкой на публикацию Eating Well.

Раб Наваз Хан советует соблюдать режим сна, не пользоваться гаджетами перед сном и больше двигаться. Кимберли Идоко рекомендует устраивать «периоды тишины» без интернета, чтобы восстановить концентрацию и эмоциональное равновесие.

Эксперты также подчеркивают важность правильного питания — больше цельных и минимально обработанных продуктов. Для поддержания мозга в тонусе полезно учиться новому, читать, решать задачи и тренировать память. По словам Маджида Фотухи, здоровый образ жизни способен замедлить и даже обратить вспять возрастные изменения мозга.