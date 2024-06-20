Доцент Вознесенский рассказал, что комары могут переносить не только малярию, но и некоторые виды лихорадок

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН имени Патриса Лумумбы Сергей Вознесенский в разговоре с ОТР сообщил, какие болезни могут переносить комары.

По словам эксперта, эти насекомые не только выпивают человеческую кровь, но и выделяют слюну, которая содержит антикоагулянт и анестетик. Во время расчесывания места укуса человек провоцирует реакцию иммунной системы.

Также Вознесенский напомнил, что комары переносят малярию — болезнь, во время которой у человека появляется повышенная температура, он начинает испытывать интоксикацию и другие симптомы.

«Будут такие симптомы, как интоксикация, увеличение печени, селезенки, желтушность кожных покровов, может развиваться анемия», — сказал эксперт.

Комары также могут распространять некоторые виды лихорадок и туляремию — инфекционную болезнь, поражающую кожу, глаза, легкие и кишечник.