Доцент Вознесенский: обнаруженная в Самаре мальтийская лихорадка характеризуется поражением органов

В Куйбышевском районе Самары ввели карантин из-за мальтийской лихорадки, или бруцеллеза. Недуг может вызывать серьезные осложнения, например бесплодие, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с RT .

По его словам, бруцеллез передается фекально-оральным путем. Он характеризуется поражением внутренних органов: от суставов до нервной и половой систем.

Эксперт отметил, что при таком диагнозе необходимо экстренно использовать антибактериальную терапию. В противном случае есть вероятность появления хронических заболеваний.