Доцент Волгина: «мышиная лихорадка» может вызвать почечную недостаточность
Ирина Волгина, доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, рассказала «Известиям» о путях передачи и опасности «мышиной лихорадки».
По словам эксперта, заразиться можно через поеденные грызунами продукты и экскременты, оставшиеся на упаковке. Однако заболевание не передается от человека к человеку. Симптомы включают воспаление сосудов и почек.
«В квартирах мыши встречаются редко, а вот жители деревянных летних дачных домиков — в зоне риска», — предупредила специалист.
Волгина подчеркнула, что классическая форма болезни, характеризующаяся высокой температурой и кожной сыпью, встречается редко. Чаще диагностируется бессимптомная форма, которая при отсутствии лечения может привести к тяжелым осложнениям, включая почечную недостаточность.