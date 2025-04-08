Доцент Волгина: «мышиная лихорадка» может вызвать почечную недостаточность

По словам эксперта, заразиться можно через поеденные грызунами продукты и экскременты, оставшиеся на упаковке. Однако заболевание не передается от человека к человеку. Симптомы включают воспаление сосудов и почек.

«В квартирах мыши встречаются редко, а вот жители деревянных летних дачных домиков — в зоне риска», — предупредила специалист.

Волгина подчеркнула, что классическая форма болезни, характеризующаяся высокой температурой и кожной сыпью, встречается редко. Чаще диагностируется бессимптомная форма, которая при отсутствии лечения может привести к тяжелым осложнениям, включая почечную недостаточность.