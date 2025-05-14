Доцент Волгина: дождливая погода улучшает самочувствие аллергиков

Дождливая погода облегчает самочувствие людей с аллергиями. Пыльца смывается с деревьев и прибивается к земле, из-за чего аллергическая реакция становится менее выраженной. Об этом сообщила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина в разговоре с RT .

Как отметила специалист, к основным симптомам поллиноза относятся заложенность носа, слизистые выделения, слезотечение, покраснение глаз, чихание, отечность век. В сложных случаях могут появиться общая слабость, головная боль и другие аллергические реакции, например, крапивница и отек Квинке.

Одним из самых частых видов поллиноза является аллергическая реакция на пыльцу березы. Медик предупредила о перекрестной пищевой аллергии на продукты, содержащие белок PR-10, который присутствует в яблоках, вишне, персиках, сое и многих других продуктах.

Для защиты от пыльцы аллергологи советуют реже бывать на улице во время цветения, избегать проветривания дома, использовать кондиционер и увлажнитель воздуха, чаще делать влажную уборку и соблюдать диету в течение года. Также существуют специальные интраназальные фильтры, защищающие дыхательные пути от проникновения пыльцы. Врач может назначить противоаллергическую терапию, включающую таблетированные препараты и спреи.

Пациентам с аллергией необходимо заранее обратиться к врачу-иммунологу для проведения диагностики, определения показаний и назначения аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Эта процедура способна полностью излечить человека от поллиноза.