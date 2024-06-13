Доцент Усов призвал не использовать глазные капли после истечения срока годности

Глазные капли обычно имеют небольшой срок годности, и это не маркетинговый ход, а необходимость. Об этом Life рассказал доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Константин Усов.

Он объяснил, что капли выпускают во флаконах, и после его вскрытия крайне важно хранить его при условиях, указанных на упаковке.

«Раствор стерилен, пока флакон герметично закрыт. <…> Очень часто в офтальмологические капли добавляют консерванты, и эти консерванты сохранность капель обеспечивают, только когда флакон закрыт», — отметил эксперт.

Он добавил также, что часто капли содержат антибиотик. При вскрытии упаковки он может начинать разрушаться и перестает работать.

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