Доцент Свищева посоветовала метеочувствительным практиковать закаливание

Фото: РИА «Новости»

Для борьбы с метеочувствительностью важно поддерживать баланс между работой и отдыхом, следить за рационом и практиковать закаливание. Такое мнение выразила Мария Свищева, доцент кафедры медико-биологических дисциплин Университета «Синергия», в беседе с Ura.ru.

По словам эксперта, профилактические меры против негативного воздействия изменений погоды включают модификацию образа жизни, соблюдение правильного режима труда и отдыха, сбалансированное питание, а также постепенное введение закаливающих процедур. Также стоит регулярно проходить санаторно-курортное лечение.

Свищева обратила внимание на повышенную метеочувствительность людей с хроническими заболеваниями. Для предотвращения осложнений она рекомендовала своевременное медикаментозное лечение.

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