Доцент Свищева посоветовала метеочувствительным практиковать закаливание

Для борьбы с метеочувствительностью важно поддерживать баланс между работой и отдыхом, следить за рационом и практиковать закаливание. Такое мнение выразила Мария Свищева, доцент кафедры медико-биологических дисциплин Университета «Синергия», в беседе с Ura.ru .

По словам эксперта, профилактические меры против негативного воздействия изменений погоды включают модификацию образа жизни, соблюдение правильного режима труда и отдыха, сбалансированное питание, а также постепенное введение закаливающих процедур. Также стоит регулярно проходить санаторно-курортное лечение.

Свищева обратила внимание на повышенную метеочувствительность людей с хроническими заболеваниями. Для предотвращения осложнений она рекомендовала своевременное медикаментозное лечение.