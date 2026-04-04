Доцент Сеченовского университета Елизарова сообщила, что большинству людей яйца можно есть ежедневно

Яйца могут быть полезны для здоровья, если употреблять их в умеренных количествах. Об этом сообщила доцент Сеченовского университета Елена Елизарова в беседе с РИА «Новости» .

По ее словам, холестерин в яичных желтках выполняет важную функцию в организме и не так вреден, как принято считать.

«Безопасное потребление куриных яиц в пересчете на холестерин может составить одну-полторы штуки в сутки», — отметила специалист.

Как пояснила Елизарова, большинство людей могут включать яйца в ежедневный рацион, учитывая индивидуальные особенности организма, добавило Ura.ru.