Доцент РТУ МИРЭА Дорохов предупредил, что органические кремы могут быть источником токсинов

Органические кремы с пометками «organic», «эко» и «натуральный» популярны среди потребителей, но могут быть источником токсинов. Об этом рассказал доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в интервью «Газете.Ru» .

«Ключевая проблема заключается в нестабильности натуральных компонентов. В отличие от синтетических аналогов, растительные экстракты, эфирные масла и биологически активные вещества, входящие в состав органических кремов, подвержены окислению, гидролизу и микробиологическому загрязнению», — объяснил он.

При нарушении условий хранения кремы могут стать благоприятной средой для размножения бактерий и грибков. Особо опасны продукты с эфирными маслами цитрусовых и экстрактами лаванды, розмарина и других растений.

Эксперт рекомендует приобретать органические кремы только у производителей, прошедших международную сертификацию, и соблюдать условия хранения.