Доцент РОСБИОТЕХа Лебедева посоветовала не исключать сладости полностью из рациона школьника

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева сообщила «Газете.Ru», что сладости необходимы организму ребенка, поэтому не стоит полностью исключать их из рациона.

По словам эксперта, источниками углеводов являются сахар, фрукты, кондитерские изделия, овощи, хлеб, крупы и молочный сахар. Она подчеркнула, что углеводы играют важную роль в питании детей из-за их высокой физической активности.

«Роль углеводов особенно важна из-за большой подвижности и физической активности детей. Большая работа мышц требует больших энергетических затрат и богатой углеводами пищи», — объяснила Анастасия Лебедева.

Диетолог также дала рекомендации по минимизации тяги к сладостям: не добавлять сахар в каши, чай, ягоды или фрукты. Для младших школьников допустимо употребление до 10–15 граммов сладостей, то есть двух конфет, печений или мармеладок.