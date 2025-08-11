Доцент РОСБИОТЕХа Фоменко призвала не использовать микроволновку для разогрева детского питания

Микроволновая печь — удобный прибор для разогрева пищи, но есть продукты, которые лучше нагревать по-другому. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

«Не стоит разогревать яйца (вареные или в скорлупе). Это связано с риском взрыва из-за накопления пара внутри. Лучше разогревать в горячей воде», — отметила Фоменко.

Она также не рекомендовала использовать микроволновку для грудного молока или детского питания из-за неравномерного прогрева. Зеленые листовые овощи и перцы при разогреве выделяют токсины, что опасно для здоровья, написали «Известия».

Доцент подчеркнула, что в микроволновой печи не рекомендуется разогревать грибы и растительные масла (оливковое, льняное), так как это может привести к потере их полезных свойств.

Кроме того, Фоменко посоветовала не разогревать в микроволновке рис и мед, поскольку эти продукты могут утратить свои полезные качества.

«Мясные полуфабрикаты (сосиски, колбасы) при нагревании в СВЧ образуют продукты окисления холестерина, увеличивающие риск сердечно-сосудистых заболеваний. Лучше использовать духовку, плиту или пароварку», — добавила доцент.