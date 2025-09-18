Доцент РОСБИОТЕХа Быстров предупредил о рисках лечения молоком с медом при кашле

Теплое молоко с медом — популярный народный метод лечения простуды, однако его применение может быть неоднозначным. Подробнее рассказал доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса РОСБИОТЕХа Дмитрий Быстров в беседе с Lenta.ru .

По его словам, в определенных ситуациях такой подход способен усугубить течение болезни.

«При сильном кашле и обильной мокроте теплое молоко может утяжелять слизь, поэтому, если вы замечаете ухудшение, лучше отказаться от такого напитка», — пояснил специалист.

Он также отметил, что при отсутствии аллергии и других противопоказаний теплое молоко с небольшим количеством меда может использоваться для облегчения симптомов, таких как боль в горле и проблемы со сном. Однако этот метод не может заменить лечение, назначенное врачом, добавил therussiannews.ru.