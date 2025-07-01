Доцент РНИМУ Гурин назвал плавание самым безопасным видом физической активности для пожилых

Общественная Служба Новостей выяснила, что плавание часто называют одним из наиболее полезных видов спорта. Этот вид активности способствует развитию мышц, улучшению работы легких и повышению выносливости, а также характеризуется низким риском травм.

Плавание не рекомендуется при острых инфекционных заболеваниях, таких как грипп, ОРВИ, ангина, а также при высокой температуре и некоторых хронических заболеваниях, например, цистите.

Специалисты выделяют несколько ключевых преимуществ плавания:

1. Безопасное кардио для суставов. В отличие от бега, который может создавать повышенную нагрузку на суставы и позвоночник, плавание является более щадящим видом кардионагрузки. Эксперты советуют плавание людям с артритами, ожирением и другими состояниями, при которых другие виды физической активности не рекомендованы.

2. Поддержка сердечно-сосудистой системы. Ярослав Гурин, доцент кафедры морфологии Пироговского Университета и кандидат медицинских наук, подчеркивает, что плавание способствует развитию выносливости, улучшению кровообращения и снижению риска гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Развитие всех групп мышц. Плавание задействует практически все группы мышц — руки, ноги, пресс, спину — при минимальном риске травм.

Доцент кафедры морфологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ярослав Гурин утверждает, что плавание является одним из самых эффективных и безопасных видов физической активности для пожилых людей. При соблюдении рекомендаций специалистов и учете всех особенностей этот вид активности может помочь укрепить здоровье, поддерживать физическую форму и улучшить общее самочувствие.