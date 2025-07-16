Доцент РБУ Фоменко посоветовала хранить готовую еду из доставки не дольше двух-трех дней

Для сохранения свежести готовой еды применяются разные методы. Об этом сайту KP.RU рассказала доцент кафедры пищевой безопасности Российского биотехнологического университета Наталья Фоменко.

По словам эксперта, даже при использовании передовых технологий готовое блюдо лучше употребить в первые два-три дня, а салаты — в течение суток. Хотя продукт может оставаться безопасным и дольше, он теряет большую часть полезных веществ.

Фоменко отметила, что домашнюю еду тоже нужно хранить правильно. Мясные блюда не следует держать более трех суток, а салаты и гарниры — до 12 часов. Оптимальная температура хранения — не выше +4 градусов.

Специалист подчеркнула, что нарушать герметичность упаковки не стоит, так как это может привести к быстрой порче продукта.