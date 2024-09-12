Доцент Погорелый: вода из кулеров может быть опасна для здоровья

Кулеры нередко становятся источником размножения микроорганизмов, вода из них может представлять угрозу для здоровья. Об этом рассказал доцент кафедры экологической и промышленной безопасности РТУ МИРЭА Антон Погорелый в беседе с Lenta.ru.
По словам специалиста, стоящая в резервуаре длительное время вода становится благоприятной средой для роста бактерий рода Legionella. Риски заразиться особенно высоки, если кулер стоит в теплом помещении и не проходит регулярную очистку, сообщила «Свободная пресса».
Погорелый отметил, что кулеры должны проходить полную дезинфекцию как минимум раз в неделю. Однако очень часто эти требования не соблюдаются.
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