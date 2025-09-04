Доцент НовГУ Кашаева предупредила об опасности застоя желчи в организме

Исследователи Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого установили, что застой желчи способен вызвать необратимые последствия для структуры печени. Такое заявление сделала доцент кафедры морфологии человека НовГУ Марина Кашаева в беседе с « Газетой.ru ».

Специалист указала на увеличение числа случаев заболеваемости желчнокаменной болезнью.

«Неуклонно прогрессируют и опасные осложнения данной патологии, такие как механическая желтуха (холестаз)», — отметила эксперт.

По ее словам, при застое желчи структура клеток печени изменяется. Результатом становится отравление организма. Однако после нормализации оттока желчи клетки органа восстанавливаются почти в полном объеме, добавили «Известия».