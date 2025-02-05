Доцент Никитинская: упражнения на растяжку помогают в борьбе со стрессом

Доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Виктория Никитинская посоветовала выполнять упражнения на растяжку. Такая активность принесет пользу организму, отметила эксперт в беседе с « Известиями ».

По словам специалиста, занятия способствуют разогреву мышц перед тренировкой, тем самым снижая риск травмирования. Еще один плюс — улучшение кровообращения и восстановление мышц.

Никитинская подчеркнула, что упражнения могут устранить мышечные спазмы, нормализовать артериальное давление и исправить осанку. Кроме того, доцент указала на способность растяжки уменьшать стресс и бороться с бессонницей, добавил RT.