Доцент Никитинская: упражнения на растяжку помогают в борьбе со стрессом

Доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Виктория Никитинская посоветовала выполнять упражнения на растяжку. Такая активность принесет пользу организму, отметила эксперт в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, занятия способствуют разогреву мышц перед тренировкой, тем самым снижая риск травмирования. Еще один плюс — улучшение кровообращения и восстановление мышц.
Никитинская подчеркнула, что упражнения могут устранить мышечные спазмы, нормализовать артериальное давление и исправить осанку. Кроме того, доцент указала на способность растяжки уменьшать стресс и бороться с бессонницей, добавил RT.
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