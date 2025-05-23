Доцент Меликова призвала еженедельно вычесывать шерсть у собак короткошерстных пород

В летний период уход за шерстью домашних животных требует особого внимания. В беседе с Life.ru доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова поделилась рекомендациями по уходу за питомцами в жару.

Для короткошерстных пород, таких как таксы, бигли и доберманы, важно еженедельно вычесывать шерсть. Для этого подойдут специальные резиновые перчатки или фурминатор. Эти инструменты помогают удалить отмершие волоски и улучшить циркуляцию воздуха у кожи.

Владельцам длинношерстных животных рекомендуется ежедневно расчесывать шерсть с помощью пуходерки. Особое внимание стоит уделять зонам за ушами и в паховой области, где часто образуются колтуны. Специальные спреи с пантенолом помогут снизить электростатизацию шерсти и облегчить расчесывание.

Гигиеническая стрижка становится актуальной в жаркий период. Оптимальная длина шерсти — около двух-трех сантиметров. Это позволяет животным чувствовать себя комфортно, не нарушая естественных процессов терморегуляции. Полное бритье не рекомендуется, так как оно может привести к солнечным ожогам и нарушению температурного баланса.

Купание питомцев летом также требует особого подхода. Эксперт советует использовать шампуни с ментолом или экстрактом алоэ, которые создают ощущение свежести. После мытья рекомендуется применять кондиционеры с UV-фильтрами, защищающие кожу от вредного солнечного воздействия. Такие водные процедуры следует проводить раз в две-три недели.